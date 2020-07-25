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Пентагон оприлюднить дані про НЛО, - NYT

Вашингтон, Субота 25 липня 2020 15:59
Пентагон оприлюднить дані про НЛО, - NYT
Фото: НЛО (pixabay)
Автор: Максим Зайченко

Такі об'єкти з'являються над американськими військовими базами

Спеціальна група з вивчення непізнаних літаючих об'єктів (Unidentified Aerial Phenomenon Task Force) при Пентагоні розкриє частина зубраних даних. Такі об'єкти з'являються над американськими військовими базами.

Про це повідомляє газета The New York Times з посиланням на доповідь Комітету з розвідки сенату США.

Так, спочатку групі потрібно "стандартизувати дані та звіти" про спостереження за НЛО і повідомити громадськості про деяких своїх висновках протягом 6 місяців після дозволу розвідки.

При цьому глава сенатського комітету Марко Рубіо заявив, що стурбований літаючими об'єктами, що з'являються над військовими базами США і місцями військових навчань, але пояснював своє занепокоєння політичними причинами.

"Чесно кажучи, якщо це з'явилося звідкись за межами цієї планети, це було б краще, ніж якщо це якийсь технологічний стрибок Китаю чи Росії, або якогось іншого супротивника", - сказав сенатор.

За словами співробітника програми, Еріка Девіса, в деяких випадках експертиза не могла встановити джерело знайдених об'єктів. Це змусило його прийти до висновку про їх позаземне походження. Девіс також розповів, що проводив закритий брифінг для Міноборони з питання пошуку "транспортних засобів не з цього світу, які не були зроблені на Землі".

Нагадаємо, у 2013 році на такий крок пішли британські військові, оприлюднивши архіви з вивчення НЛО.

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