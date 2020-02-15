Білий дім надав Конгресу обґрунтування операції з убивства Сулеймані

Адміністрація президента США Дональда Трампа направила до Конгресу офіційне обґрунтування військової операції, внаслідок якої в ніч на 3 січня 2020 року було вбито іранського військового генерала Касема Сулеймані. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву на сайті Білого дому.

У документі пояснюється, що метою авіаудару була відповідь на атаки, що вже мали місце раніше, а також стримування можливих нападів у майбутньому.

"Мета операції полягала в захисті військовослужбовців США, стримуванні Ірану від здійснення чи сприяння подальшим атакам проти сил та інтересів США, підрив спроможності Ірану та підтримуваних підрозділом "Аль-Кудс" бойовиків здійснювати напади та припинення стратегічної ескалації атак з іранського боку", - йдеться в тексті заяви.

Раніше президент Сполучених Штатів Дональд Трамп розповів докладно про вбивство іранського генерала Кассема Сулеймані.

Нагадаємо, 3 січня США завдали авіаудар по колоні генерала Сулеймані поблизу аеропорту Багдада. В результаті загинув сам командувач елітного іранського спецназу і ще сім осіб. Трамп заявив, що Сулеймані був "терористом номер один у світі".

У відповідь Іран 9 січня провів атаку на американські бази в Іраку. В ніч з 7 на 8 січня 2020 Корпус вартових ісламської революції обстріляв бази США в Іраку. Іранське державне телебачення заявляє, що ця атака є ударом у відповідь після того, як за наказом президента США Дональда Трампа в Багдаді був убитий головний командир країни Касем Сулеймані.