Білий дім підтвердив підготовку зустрічі Байдена і Путіна: дата і місце ще не визначені

Зустріч президентів США і РФ Джо Байдена і Володимира Путіна запланована цього літа в третій країні в Європі. Дата і місце саміту ще не визначені, йдуть активні переговори.

Про це повідомив помічник президента США з національної безпеки Джейк Салліван в ході виступу на Аспенському форумі, передає газета Today.

“Ми активно обговорюємо це питання (про зустріч - ред.), я говорив сьогодні вранці зі своїм російським колегою, російським радником з національної безпеки (Миколою Патрушевим - ред.) ми намагаємося узгодити саміт цього літа в третій країні в Європі, дата і місце не визначені, але це активно обговорюється", - сказав він. Салліван додав, що на думку президента США Джо Байдена саміт на вищому рівні буде корисний для "встановлення кращого взаєморозуміння" між країнами.