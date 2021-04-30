Білий дім підтвердив підготовку зустрічі Байдена і Путіна: дата і місце ще не визначені
Зустріч президентів США і РФ Джо Байдена і Володимира Путіна запланована цього літа в третій країні в Європі. Дата і місце саміту ще не визначені, йдуть активні переговори.
Про це повідомив помічник президента США з національної безпеки Джейк Салліван в ході виступу на Аспенському форумі, передає газета Today.
“Ми активно обговорюємо це питання (про зустріч - ред.), я говорив сьогодні вранці зі своїм російським колегою, російським радником з національної безпеки (Миколою Патрушевим - ред.) ми намагаємося узгодити саміт цього літа в третій країні в Європі, дата і місце не визначені, але це активно обговорюється", - сказав він.
Салліван додав, що на думку президента США Джо Байдена саміт на вищому рівні буде корисний для "встановлення кращого взаєморозуміння" між країнами.
Нагадаємо, канцлер Австрії Себастьян Курц запропонував Володимиру Путіну розглянути кандидатуру Відня як місця можливої зустрічі з американським лідером Джо Байденом. Він також зазначив, якщо буде досягнута домовленість про російсько-американський саміт на вищому рівні.
Нагадаємо, сенатори обох американських партій схвалюють ідею саміту між президентами США і РФ Джо Байденом і Володимиром Путіним. Однак, виступають проти перезавантаження відносин між Вашингтоном і Москвою.
Відзначимо, в Державному департаменті США поки не знають, чи прийняла Росія пропозицію про зустріч Байдена і Путіна.
Водночас у Кремлі заявляли, що Байден і Путін зустрінуться влітку, але точної дати поки немає.