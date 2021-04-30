ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Білий дім підтвердив підготовку зустрічі Байдена і Путіна: дата і місце ще не визначені

Новость на русском → Вашингтон, П'ятниця 30 квітня 2021 19:45
Білий дім підтвердив підготовку зустрічі Байдена і Путіна: дата і місце ще не визначені Фото: помічник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван (www.geopolitica.info)
Автор: РБК-Україна

Зустріч президентів США і РФ Джо Байдена і Володимира Путіна запланована цього літа в третій країні в Європі. Дата і місце саміту ще не визначені, йдуть активні переговори.

Про це повідомив помічник президента США з національної безпеки Джейк Салліван в ході виступу на Аспенському форумі, передає газета Today.

“Ми активно обговорюємо це питання (про зустріч - ред.), я говорив сьогодні вранці зі своїм російським колегою, російським радником з національної безпеки (Миколою Патрушевим - ред.) ми намагаємося узгодити саміт цього літа в третій країні в Європі, дата і місце не визначені, але це активно обговорюється", - сказав він.

Салліван додав, що на думку президента США Джо Байдена саміт на вищому рівні буде корисний для "встановлення кращого взаєморозуміння" між країнами.

Нагадаємо, канцлер Австрії Себастьян Курц запропонував Володимиру Путіну розглянути кандидатуру Відня як місця можливої зустрічі з американським лідером Джо Байденом. Він також зазначив, якщо буде досягнута домовленість про російсько-американський саміт на вищому рівні.

Нагадаємо, сенатори обох американських партій схвалюють ідею саміту між президентами США і РФ Джо Байденом і Володимиром Путіним. Однак, виступають проти перезавантаження відносин між Вашингтоном і Москвою.

Відзначимо, в Державному департаменті США поки не знають, чи прийняла Росія пропозицію про зустріч Байдена і Путіна.

Водночас у Кремлі заявляли, що Байден і Путін зустрінуться влітку, але точної дати поки немає.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Володимир Путін Джозеф Байден встреча
NEWS
Візит Блінкена в Україну: стала відома дата
Візит Блінкена в Україну: стала відома дата
DAILY
Великдень на карантині. Як українці святкуватимуть в умовах епідемії
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Великдень на карантині. Як українці святкуватимуть в умовах епідемії