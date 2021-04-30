Белый дом подтвердил подготовку встречи Байдена и Путина: дата и место еще не определены

Встреча президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина запланирована этим летом в третьей стране в Европе. Дата и место саммита еще не определены, идут активные переговоры.

Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе выступления на Аспенском форуме, передает газета Today.

“Мы активно обсуждаем этот вопрос (о встрече - ред.), я говорил сегодня утром со своим российским коллегой, российским советником по национальной безопасности (Николаем Патрушевым - ред.) Мы пытаемся согласовать саммит этим летом в третьей стране в Европе, дата и место не определены, но это активно обсуждается", - сказал он. Салливан добавил, что по мнению президента США Джо Байдена саммит на высшем уровне будет полезен для "установления лучшего взаимопонимания" между странами.