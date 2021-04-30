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Белый дом подтвердил подготовку встречи Байдена и Путина: дата и место еще не определены

Новина українською → Вашингтон, Пятница 30 апреля 2021 19:45
Белый дом подтвердил подготовку встречи Байдена и Путина: дата и место еще не определены Фото: помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан (www.geopolitica.info)
Автор: РБК-Украина

Встреча президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина запланирована этим летом в третьей стране в Европе. Дата и место саммита еще не определены, идут активные переговоры.

Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе выступления на Аспенском форуме, передает газета Today.

“Мы активно обсуждаем этот вопрос (о встрече - ред.), я говорил сегодня утром со своим российским коллегой, российским советником по национальной безопасности (Николаем Патрушевым - ред.) Мы пытаемся согласовать саммит этим летом в третьей стране в Европе, дата и место не определены, но это активно обсуждается", - сказал он.

Салливан добавил, что по мнению президента США Джо Байдена саммит на высшем уровне будет полезен для "установления лучшего взаимопонимания" между странами.

Напомним, канцлер Австрии Себастьян Курц предложил Владимиру Путину рассмотреть кандидатуру Вены как места возможной встречи с американским лидером Джо Байденом. Он также отметил, если будет достигнута договоренность о российско-американском саммите на высшем уровне.

Напомним, сенаторы обеих американских партий одобряют идею саммита между президентами США и РФ Джо Байденом и Владимиром Путиным. Однако, выступают против перезагрузки отношений между Вашингтоном и Москвой.

Отметим, в Государственном департаменте США пока не знают, приняла ли Россия предложение о встрече Байдена и Путина.

В то же время в Кремле заявляли, что Байден и Путин встретятся летом, но точной даты пока нет.

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