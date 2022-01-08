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Білий дім підтвердив підготовку санкцій проти фінансової системи Росії

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Вашингтон, Субота 08 січня 2022 21:58
Білий дім підтвердив підготовку санкцій проти фінансової системи Росії Фото: США обговорюють санкції проти фінансової системи Росії (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

США обговорюють можливість введення санкцій проти фінансової системи Росії. Крім того, ембарго може бути накладено на постачання американських оборонних технологій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-аккаунт кореспондента Bloomberg Дженніфер Джейкобс.

За її словами, в ході телефонного брифінгу офіційний представник Білого дому не заперечував, що обговорювані санкції включають відключення від системи SWIFT найбільших російських фінансових установ. Крім цього, він допустив можливість ембарго на постачання Росії американських оборонних технологій.

Представник Білого дому також підкреслив, що США будуть оцінювати дії Росії, а не Коментарі в публічному просторі.

"Що вони (росіяни - ред.) роблять за закритими дверима буде конструктивніше їх заяв", - додав він.

Нагадаємо, раніше держсекретар США Ентоні Блінкен висловив сподівання, що дипломатичні зусилля допоможуть стримати Росію від вторгнення в Україну. При цьому він додав, що у разі провалу переговорів Вашингтон готовий ввести санкції проти Москви.

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