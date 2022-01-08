Белый дом подтвердил подготовку санкций против финансовой системы России

США обсуждают возможность введения санкций против финансовой системы России. Кроме того, эмбарго может быть наложено на поставку американских оборонных технологий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times .

По его данным, в ходе телефонного брифинга официальный представитель Белого дома не отрицал, что обсуждаемые санкции включают отключение от системы SWIFT крупнейших российских финансовых учреждений. Помимо этого, он допустил возможность эмбарго на поставки России американских оборонных технологий.

Представитель Белого дома также подчеркнул, что США будут оценивать действия России, а не комментарии в публичном пространстве.

"Что они (россияне - ред.) делают за закрытыми дверями будет конструктивнее их заявлений", - добавил он.

Источники издания сообщили, что санкции против России вступят в силу через несколько часов после ее вторжения в Украину.