США готові ввести санкції, якщо переговори з РФ проваляться, - Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен сподівається, що дипломатичні зусилля допоможуть стримати Росію від подальшої агресії щодо України. Однак, якщо переговори з РФ проваляться, Вашингтон готовий ввести санкції проти Москви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг очільника Держдепу .

"Агресивні дії РФ становлять загрозу миру та стабільності в Європі. Ми готові дати рішучу відповідь на подальшу агресію РФ, але дипломатичне рішення все ще можливе і є кращим (варіантом - ред.), якщо Росія вибере (шлях дипломатії та деескалації - ред.). Це те, чого ми з нашими союзниками та партнерами продовжимо напружено добиватися наступного тижня", - сказав Блінкен.

Американський держсекретар додав, що переговори з Росією повинні бути "вулицею з двостороннім рухом".