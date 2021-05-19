ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

США готують нові санкції проти "Північного потоку-2", - Politico

Новость на русском →
США, Середа 19 травня 2021 08:48
США готують нові санкції проти "Північного потоку-2", - Politico Фото: США планують затримати завершення будівництва російського газопроводу (nord-stream2.com by Paul Langrock)
Автор: Ігор Литвиненко

США планують ввести санкції проти чотирьох суден і чотирьох компаній, які займаються будівництвом російського газопроводу "Північний потік-2". У Вашингтоні вважають, що ці санкції дозволять затримати будівництво газопроводу.

Про це повідомляє Politico з посиланням на джерела.

При цьому видання зазначає, що санкції не торкнуться оператора "Північного потоку-2" Nord Stream 2 AG і його главу Маттіаса Варніга. Коментувати таке рішення в Держдепартаменті відмовилися.

"Адміністрація Байдена ясно дала зрозуміти, що газопровід "Північний потік-2" - це Російський геополітичний проект, який загрожує європейській енергетичній безпеці, а також безпеці України і східних союзників і партнерів по НАТО", - повідомили в Держдепі.

Конкретні компанії, які можуть потрапити під санкції, поки не називаються.

Раніше РБК-Україна писало, що адміністрація президента США Джо Байдена може відмовитися від санкцій проти керівництва компанії, відповідальної за будівництво російського газопроводу "Північний потік-2". Зокрема, проти глави компанії Nord Stream 2 AG Матіаса Варніга.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Німеччина дозволила завершити будівництво "Північного потоку-2" у німецькій економічній зоні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Північний потік-2 Санкції
NEWS
Значне посилення дощу та штормовий вітер: погода продовжує погіршуватись
Значне посилення дощу та штормовий вітер: погода продовжує погіршуватись
DAILY
Олігарх в оточенні. Як Коломойський втрачає вплив і що йому загрожує в Україні
Владислав Красінський, Олег Черниш Олігарх в оточенні. Як Коломойський втрачає вплив і що йому загрожує в Україні