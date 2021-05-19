Байден зніме санкції проти голови компанії, яка будує "Північний потік-2", - Reuters

Адміністрація президента США Джо Байдена може зняти санкції з оператора російського газопроводу "Північний потік-2" . Держдепартамент США повинен представити завтра рішення.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерело.

У звіті Держдепу, за словами співрозмовника видання, визнають, що Nord Stream 2 і Варніг законно підпадають під санкції. При цьому відмова від них буде мотивована національними інтересами США, зазначає джерело.

Джерело додало, що цей крок - сигнал Німеччини про прихильність США до відновлення відносин.

Зазначимо, у президента РФ Володимира Путіна відреагували на можливу відмову США від санкцій проти "Північного потоку-2". У Кремлі позитивно сприйняли цю інформацію.

Раніше про можливість скасування санкцій проти "Північного потоку-2" писав портал Axios.