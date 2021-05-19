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Байден зніме санкції проти голови компанії, яка будує "Північний потік-2", - Reuters

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Вашингтон, Середа 19 травня 2021 15:32
Байден зніме санкції проти голови компанії, яка будує "Північний потік-2", - Reuters Фото: президент США Джо Байден (by Drew Angerer / Getty Images)
Автор: Анастасія Рокитна

Адміністрація президента США Джо Байдена може зняти санкції з оператора російського газопроводу "Північний потік-2". Держдепартамент США повинен представити завтра рішення.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерело.

У звіті Держдепу, за словами співрозмовника видання, визнають, що Nord Stream 2 і Варніг законно підпадають під санкції. При цьому відмова від них буде мотивована національними інтересами США, зазначає джерело.

Джерело додало, що цей крок - сигнал Німеччини про прихильність США до відновлення відносин.

Зазначимо, у президента РФ Володимира Путіна відреагували на можливу відмову США від санкцій проти "Північного потоку-2". У Кремлі позитивно сприйняли цю інформацію.

Раніше про можливість скасування санкцій проти "Північного потоку-2" писав портал Axios.

Разом з тим, видання Politico писало, що США планують ввести санкції проти чотирьох суден і чотирьох компаній, які займаються будівництвом російського газопроводу.

Зазначимо, голова Оператора ГТС Сергій Макогон говорив, що Україна через "Північний потік-2" втрачатиме 5-6 млрд доларів на рік.

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