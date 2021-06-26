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Байден і Меркель обговорять у Вашингтоні Донбас, - посол

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Берлін, Субота 26 червня 2021 11:20
Байден і Меркель обговорять у Вашингтоні Донбас, - посол Фото: канцлер Німеччини Ангела Меркель (Sean Gallup / Getty Images)
Автор: Анастасія Рокитна

Канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент США Джо Байден планують провести зустріч. Вони, зокрема, обговорять Україну.

Про це посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен розповіла в інтерв'ю виданню "Дзеркало тижня".

За її словами, для Меркель питання Донбасу є особистим.

"Донбас, звичайно, одна з найскладніших проблем, безперечно, вони про неї будуть говорити. Пані канцлер з перших днів була долучена до цієї проблеми, і, як мені говорили, вона щодня читає новини про Україну", - заявила посол.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Ангела Меркель здійснить офіційний візит до США. Німецький канцлер прибуде до Вашингтона, щоб зустрітися з президентом США Джо Байденом, 15 липня цього року.

Раніше німецьке видання Handelsblatt розповіло, що Меркель планує поїхати в США, щоб обговорити вирішення суперечок навколо російського газопроводу "Північний потік-2".

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Ангела Меркель Джозеф Байден
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