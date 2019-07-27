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В Белой Церкви проводят десятки обысков из-за выявления ОПГ

Новости » Происшествия    27.07.2019 - 09:01
В Белой Церкви проводят десятки обысков из-за выявления ОПГ
Иллюстративное фото (flickr.com/usembassykyiv)

Детали операции не сообщаются

Полиция Киевской области утром 27 июля начала ряд обысков в Белой Церкви в связи с выявлением организованной преступной группы (ОПГ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу начальника полиции области Андрея Небытова в Facebook.

По словам Небытова, сейчас в Белой Церкви правоохранители проводят 50 обысков. В то же время сотрудники полиция проводят задержание членов выявленной преступной организации.

Отмечается, что в городе работают подразделения специального назначения, криминалисты и следователи. Детали полицейской операции сейчас не разглашаются.В Белой Церкви проводят десятки обысков из-за выявления ОПГ

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве правоохранители задержали группу лиц, которых подозревают в изготовлении, хранении и сбыте поддельной иностранной валюты. Сотрудники полиция провели ряд обысков и обнаружили почти 2000 купюр с признаками подделки на общую сумму почти в 1 млн евро.

РБК-Украина писало, что сотрудники СБУ заблокировали деятельность подпольного игорного заведения на одной из центральных улиц Киева. Нелегальное заведение было замаскировано под караоке-клуб. Во время санкционированных обысков полиция изъяла наличные и игровые принадлежности общей стоимостью более 300 тысяч долларов.

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Новости Украины полицияБелая ЦерковьобыскОрганизованная преступная группировка
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