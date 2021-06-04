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Білоруським літакам заборонили посадку в аеропортах ЄС

Автор: РБК-Україна

Посли Євросоюзу підтримали заборону для посадки літаків білоруських авіаперевізників в аеропортах ЄС. Заборона почне діяти з 5 червня.

Про це повідомив журналіст Рікард Йозвяк у своєму Twitter.

За його даними, офіційно заборону оформлять сьогодні вдень.

"Посли ЄС дали зелене світло забороні на посадку будь-яких літаків білоруських перевізників в аеропортах ЄС. Він повинен вступити в силу опівночі", - написав Йозвяк.

РБК-Україна повідомляло, що посли країн Європейського Союзу готуються схвалити заборону білоруської авіакомпанії "Бєлавіа" літати над країнами ЄС.

Раніше повідомлялося, що в Євросоюзі готуються до введення санкцій проти осіб, причетних до посадки літака з опозиціонером Романом Протасевичем. Санкції мають запровадити наступного тижня.

Нагадаємо, Європейське агентство авіаційної безпеки (EASA) дозволило польоти в небі над Білоруссю лише в надзвичайних ситуаціях.

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