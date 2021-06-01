ЄС готується схвалити заборону на польоти для "Бєлавіа", - Reuters
Посли країн Європейського союзу готуються схвалити заборону білоруськый авіакомпанії "Бєлавіа" літати над країнами ЄС. Рішення можуть прийняти вже цієї п'ятниці.
Про це пише Reuters з посиланням на джерела.
Повідомляється, що три дипломати підтвердили, що ЄС готує санкції щодо "Бєлавіа" і близько десяти вищих посадових осіб білоруської авіації. Це буде тимчасовий захід перед введенням економічних санкцій, пов'язаних з примусовою посадкою літака Ryanair в Мінську 23 травня для затримання опозиційного журналіста Романа Протасевича.
За їх словами, введення основних санкцій проти Білорусі планується 21 червня на саміті міністрів закордонних справ ЄС. У той же час вже в цю п'ятницю посли ЄС можуть попередньо схвалити заборону на польоти для "Бєлавіа", а також заборону на посадку в європейських аеропортах.
Нагадаємо, на сьогодні окремі країни Євросоюзу вже закрили своє небо для білоруських авіакомпаній - наприклад, Литва, Естонія і Польща.
Станом кінець травня свій повітряний простір для білоруських авіакомпаній закрили 10 країн. В тому числі Україна.