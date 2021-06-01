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ЄС готується схвалити заборону на польоти для "Бєлавіа", - Reuters

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Брюссель, Вівторок 01 червня 2021 18:19
ЄС готується схвалити заборону на польоти для "Бєлавіа", - Reuters Фото: літакам "Бєлавіа" офіційно заборонять літати до ЄС (facebook com belavia)
Автор: РБК-Україна

Посли країн Європейського союзу готуються схвалити заборону білоруськый авіакомпанії "Бєлавіа" літати над країнами ЄС. Рішення можуть прийняти вже цієї п'ятниці.

Про це пише Reuters з посиланням на джерела.

Повідомляється, що три дипломати підтвердили, що ЄС готує санкції щодо "Бєлавіа" і близько десяти вищих посадових осіб білоруської авіації. Це буде тимчасовий захід перед введенням економічних санкцій, пов'язаних з примусовою посадкою літака Ryanair в Мінську 23 травня для затримання опозиційного журналіста Романа Протасевича.

За їх словами, введення основних санкцій проти Білорусі планується 21 червня на саміті міністрів закордонних справ ЄС. У той же час вже в цю п'ятницю посли ЄС можуть попередньо схвалити заборону на польоти для "Бєлавіа", а також заборону на посадку в європейських аеропортах.

Нагадаємо, на сьогодні окремі країни Євросоюзу вже закрили своє небо для білоруських авіакомпаній - наприклад, Литва, Естонія і Польща.

Станом кінець травня свій повітряний простір для білоруських авіакомпаній закрили 10 країн. В тому числі Україна.

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