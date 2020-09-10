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Колеснікова подала заяву до СК через викрадення та погрози

Мінськ, Четвер 10 вересня 2020 11:16
Колеснікова подала заяву до СК через викрадення та погрози
Фото: Марія Колеснікова (news.tut)
Автор: Анастасия Рокитна

Білоруська опозиціонерка Марія Колеснікова звернулася в Слідчий комітет за фактом викрадення і погроз. Заяву передала її адвокат.

Про це повідомляє TUT.BY.

У заяві зазначено, що Колесніковій наділи на голову мішок, заштовхали в мікроавтобус і вивезли на білорусько-український кордон.

"Зазначеними особами у відношенні мене висловлювалися погрози позбавити мене життя, які сприймалися мною реально. Зокрема, заявлялося, що у випадку, якщо я добровільно не покину територію Республіки Білорусь, мене все одно вивезуть: живою або по частинах. Висловлювалися погрози позбавити мене волі на строк до 25 років", - йдеться в заяві.

У документі також вказано, що після того, як вона порвала свій паспорт, її посадили в мікроавтобус і доставили в Мозирський прикордонний загін.

Нагадаємо, у Державному прикордонному комітеті Білорусі повідомили, що білоруські опозиціонери Марія Колеснікова, Антон Родненков та Іван Кравцов перетнули кордон з Україною. Після цього стало відомо, що Роднеков і Кравцов дійсно в Україні, однак Колеснікову затримали на території Білорусі.

Зазначимо, Олександр Лукашенко заявив, що Колеснікова була затримана через порушення правил перетину кордону.

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