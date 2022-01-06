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РФ направила до Казахстану підрозділи, які воювали проти України, - InformNapalm

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Четвер 06 січня 2022 18:09
РФ направила до Казахстану підрозділи, які воювали проти України, - InformNapalm Фото: російські "миротворці" у складі місії ОДКБ (mil.ru)
Автор: Юлія Бойко

Російська Федерація в рамках "миротворчої" місії країн-учасниць Організації Договору про колективну безпеку направила до Казахстану підрозділи, які воювали проти України. А також брали участь у окупації Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію міжнародного розвідувального співтовариства InformNapalm.

Повідомляється, що перекинуті в Казахстан десантні підрозділи брали участь в операції захоплення Криму та агресії проти України - військові 45-ї окремої бригади спеціального призначення ВДВ, 98-ї дивізії ВДВ і війська Центру спеціального призначення РФ "Сенеж".

Стверджується, що згідно з розслідуваннями InformNapalm, всі ці підрозділи брали участь в агресії проти України, в тому числі в бойових діях на Донбасі.

Зокрема, зі складу 98-ї дивізії ВДВ в Україні були помічені військовослужбовці 217-го парашутно-десантного полку (в/ч 62295) і 331-го парашутно-десантного полку (в/ч 71211), а також військовослужбовці з 45-ї окремої бригади спецназу ВДВ.

Крім того, InformNapalm зазначає, що Росія направляла учасників гібридної агресії проти України в якості "миротворців" в Нагірний Карабах, а також на військові навчання в Білорусі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що перші підрозділи російських військових прибули до Казахстану у складі "миротворчих" сил ОДКБ.

Крім того, ще чотири країни підтвердили участь у місії ОДКБ в Казахстані.

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