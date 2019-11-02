У Білому домі заявили, що готові до імпічменту Трампу

Прес-секретар Білого дому Стефані Грішем заявила, що адміністрація готова до того, що імпічмент президенту Дональду Трампу відбудеться. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Зазначається, що спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі заявила у п'ятницю, що відкриті слухання у рамках розслідування про імпічмент президента Трампа відбудуться вже цього місяця.

"Я припускаю, що публічні слухання відбудуться в листопаді", - сказала Пелосі.

Вона додала, що будь-які докази правопорушень, можливо допущених президентом, повинні бути "залізними".

Нагадаємо, палата представників Конгресу США схвалила резолюцію, яка офіційно підтримує розпочаті демократами розслідування в рамках процедури імпічменту Трампа. За відповідне рішення проголосували 232 депутати, проти - 186. Відзначається, що проти резолюції проголосували всі представники Республіканської партії США і двоє - від Демократичної.

РБК-Україна писало, що Трамп негативно висловився щодо першого офіційного голосування в рамках процедури імпічменту.

Раніше комітет з процедурних питань Палати представників Конгресу США оприлюднив текст резолюції, який формалізує процедуру імпічменту Трампа.