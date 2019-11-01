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Суд США зобов'язав Держдеп оприлюднити додаткові деталі розмови Трампа і Зеленського

Новини » Політика     01.11.2019 - 22:06
Суд США зобов'язав Держдеп оприлюднити додаткові деталі розмови Трампа і Зеленського
Фото: Дональд Трамп (Alex Wong/Getty Images)

Держдеп повинен опублікувати додаткові свідчення в рамках розслідування щодо імпічменту Трампа

У п'ятницю, 1 листопада, Федеральний суд США розпорядився, щоб Державний департамент оприлюднив деякі деталі дзвінка 25 липня між президентом Дональдом Трампом і його українським колегою Володимиром Зеленським. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що розпорядження окружного судді США Крістофера Купера у Вашингтоні зобов'язав Держдепартамент до 22 листопада передати документи американської наглядової групі, яка раніше хотіла отримати доступ до них на підставі закону про публічних записах.

В Держдепартаменті заявили, що ці показання можуть містити додаткову інформацію окрім транскрипції самого дзвінка".

Суддя, у свою чергу, заявив, що запит американського нагляду був законним і не стане важким тягарем для Держдепартаменту.

Раніше особистий адвокат президента США Руді Джуліані відмовився надати Конгресу документи, пов'язані з діяльністю в Україні, у рамках розслідування справи про імпічмент Трампа. Юрист Джуліані заявив, що Конгрес не отримає документи, так як розслідування, на його думку, незаконне.

Видання Washington Post писало, що Трамп і його оточення почали втручатися в українську політику ще кілька років тому. Мова йде про зустрічі Трампа з п'ятим президентом України Петром Порошенком.

Також РБК-Україна писало, що Трамп хоче зачитати стенограму розмови з Зеленським громадянам США в прямому ефірі.

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