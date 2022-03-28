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Байден пропонує виділити майже мільярд доларів на допомогу Україні

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Понеділок 28 березня 2022 18:46
Байден пропонує виділити майже мільярд доларів на допомогу Україні Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден запропонував бюджет на 2023 рік. Він передбачає майже мільярд доларів Україні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

Згідно з запропонованим Байденом бюджетом, США також виділять й 6,9 млрд доларів на:

  • Європейську ініціативу стримування;
  • НАТО;
  • протидії російській агресії.

"Я закликаю до продовження інвестицій для рішучої відповіді на агресію Путіна проти України за підтримки Сполученими Штатами економічних, гуманітарних потреб України та її безпеки", - йдеться у заяві Байдена.

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