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Байден проведе нараду з європейськими лідерами по Україні, - CNN

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Вашингтон, Вівторок 29 березня 2022 16:23
Байден проведе нараду з європейськими лідерами по Україні, - CNN Фото: Джо Байден (gettyimages.com)
Автор: Артем Горовенко

Сьогодні, 29 березня, Байден проведе нараду в телефонному форматі з європейськими лідерами. Головною темою стане ситуація в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За повідомленнями Білого дому, Джо Байден сьогодні зателефонує зі світовими лідерами, щоб обговорити останні події пов'язані з вторгненням Росії в Україну.

Очікується, що в розмові візьмуть участь президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі і прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон.

Зазначимо, що раніше Байден запропонував виділити майже мільярд доларів для допомоги Україні.

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