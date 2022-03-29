Байден проведе нараду з європейськими лідерами по Україні, - CNN
Фото: Джо Байден (gettyimages.com)
Сьогодні, 29 березня, Байден проведе нараду в телефонному форматі з європейськими лідерами. Головною темою стане ситуація в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
За повідомленнями Білого дому, Джо Байден сьогодні зателефонує зі світовими лідерами, щоб обговорити останні події пов'язані з вторгненням Росії в Україну.
Очікується, що в розмові візьмуть участь президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі і прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон.
Зазначимо, що раніше Байден запропонував виділити майже мільярд доларів для допомоги Україні.
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