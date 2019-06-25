У Білому домі підтвердили наміри Трампа зустрітися з Путіним

В Білому домі підтвердили, що президенти США і Росії Дональд Трамп і Володимир Путін проведуть зустріч на полях саміту G20, який відбудеться з 28 по 29 червня в японській Осаці. Про це пише "Укринформ".

Повідомляється, що під час телефонного брифінгу високопоставлений чиновник адміністрації США заявила, що розмова буде зосереджений передусім на питаннях регіональної безпеки, зокрема в Ірані, Україні, Сирії, на Близькому Сході.

Крім того, як поінформував урядовець, американська сторона планує винести на обговорення питання контролю над озброєннями, а також поліпшення двосторонніх відносин.