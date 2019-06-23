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Трамп при зустрічі з Путіним підійме питання звільнення українських моряків, - Клімкін

Новини » Політика    23.06.2019 - 21:32
Трамп при зустрічі з Путіним підійме питання звільнення українських моряків, - Клімкін
Фото: Дональд Трамп і Володимир Путін (flickr.com/helsinki2018)

Клімкін повідомив, що вони говорили з Білим Домом про висвітлення "українського треку"

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив, що президент США Дональд Трамп на зустрічі з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним у японському місті Осака має підняти питання звільнення українських моряків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 5 канал.

Очільник українського МЗС розповів, що вони поговорили з Білим Домом та Держдепом про те, яким саме чином має бути висвітлений "український трек".

"Звичайно, Трамп сам буде приймати рішення, але в його матеріалах, я впевнений, все буде правильно написано. Україна там точно буде присутня, і звільнення (українських моряків – ред.) там теж 100% буде присутнє", - повідомив Клімкін.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що після 25 червня Україна почне нову хвилю тиску на Російську Федерацію на міжнародних майданчиках. Клімкін повідомив, що це станеться, якщо російська влада до вівторка, 25 червня, не надасть Міжнародному Трибуналу ООН з морського права звіт про звільнення українських моряків.

 

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Новини України Володимир ПутінПавло КлімкінДональд Трамп
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