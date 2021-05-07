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У Білому домі оцінили наслідки можливої зустрічі Байдена і Путіна

Автор: РБК-Україна

Зустріч президентів США і РФ Джо Байдена і Володимира Путіна стала б хорошим кроком у деескалації і поліпшенні відносин між Вашингтоном і Москвою. При цьому в Білому домі зазначили, що офіційного підтвердження про проведення американо-російського саміту на вищому рівні поки немає.

Про це в ході регулярного брифінгу повідомила прес-секретар Білого дому Джен Псакі.

"Вона (зустріч Байдена і Путіна - ред.) стала б хорошим кроком вперед у відносинах, щоб провести деескалацію і гарантувати, що у нас на перспективу будуть більш стабільні відносини", - сказала Псакі.

Вона уточнила, що поки офіційного підтвердження домовленості сторін про організацію американо-російського саміту на вищому рівні відсутнє.

Нагадаємо, напередодні президент США Джо Байден висловив упевненість, що його зустріч з російським лідером Володимиром Путіним відбудеться в червні 2021 року. Однак поки точна дата і місце цієї зустрічі не визначені.

Зазначимо, під час останньої розмови з Путіним президент США запропонував йому зустрітися в третій країні, щоб обговорити нагальні питання у відносинах між Вашингтоном і Москвою. Місце і точний час зустрічі президентів США і РФ поки не визначені, але у Вашингтоні очікують, що це відбудеться в червні.

Як раніше розповіли в Білому домі, серед тем майбутньої зустрічі буде Україна.

Водночас держсекретар США Ентоні Блінкен пообіцяв, що Вашингтон не укладатиме жодних домовленостей щодо України без України.

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