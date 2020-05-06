Помпео та Лавров обговорили питання контролю над озброєннями

Фото: Сергій Лавров і Майк Помпео (ТАСС)

У майбутні переговори планують включити Китай

Держсекретар США Майк Помпео та міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров обговорили наступні кроки з питань контролю над озброєннями. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державного департаменту США.

Так, на сайті Держдепу розміщена відповідна інформація, але про жодні інші подробиці розмови політиків не повідомляється, окрім того, що сторони обговорили глобальні заходи реагування на пандемію коронавірусу.

"Держсекретар Помпео та міністр закордонних справ Лавров обговорили подальші кроки з питань контролю над озброєннями", - зазначається в заяві.

Відзначимо, в розмові з Лавровим у минулому місяці Помпео заявив, що будь-які майбутні переговори щодо контролю над озброєннями повинні проводитися за участю Китаю.

Нагадаємо, раніше п резидент США Дональд Трамп заснував пост спецпредставника з контролю над озброєннями й призначив на нього Маршалла Біллінгслі. Він буде працювати у структурі Держдепартаменту.

Також РБК-Україна писало, що США наразі вирішують питання про продовження стратегічного договору про контроль над озброєннями з Росією - СНО-3. Влітку 2019 року Трамп заявив, що Америка планує укласти з Росією договір у сфері контролю за озброєннями.