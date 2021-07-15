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У Білому домі почалася зустріч Меркель та Байдена

Автор: Дмитро Левицький

Канцлер Німеччини Ангела Меркель прибула у Білий дім. Там вона проведе зустріч з президентом США Джо Байденом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на журналіста "Голосу Америки" в Twitter.

Спочатку лідери Німеччини та США проведуть переговори віч-на-віч, після чого до їх розмови приєднаються американська та німецька делегації.

Після переговорів Байден та Меркель дадуть спільну прес-конференцію для преси.

Очікується, що серед тем сьогоднішньої зустрічі лідерів Німеччини та США буде російський газопровід "Північний потік-2", проти будівництва якого виступає Україна.

Нагадаємо, в Білому домі говорили, що Меркель та Байден не будуть робити заяв щодо "Північного потоку-2" за результатами переговорів.

Додамо, напередодні зустрічі Байдена та Меркель президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що вони не будуть ухвалювати рішень щодо України без України.

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Джозеф БайденвстречаБілий дімАнгела Меркель