Байден і Меркель не робитимуть заяв щодо "Північного потоку-2"

За підсумками зустрічі в Білому домі 15 липня президент США Джо Байден і канцлер Німеччини Ангела Меркель не робитимуть спільних заяв щодо газопроводу "Північний потік-2". Але обговорять його в ході самої зустрічі.

"Ми не очікуємо будь-якої офіційної заяви або конкретних результатів зустрічі лідерів щодо "Північного потоку-2". Але, як я вже сказав, команди вели дуже продуктивні переговори з цього набору питань і очікують, що вони будуть продовжені", - зазначив один з представників адміністрації.

Також очікується, що Байден в розмові з Меркель знову підніме питання геополітичного проекту Росії і важливості розробки конкретних механізмів для того, щоб газ не використовувався в якості зброї проти України.