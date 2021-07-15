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Байден і Меркель не робитимуть заяв щодо "Північного потоку-2"

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Вашингтон, Четвер 15 липня 2021 12:45
Байден і Меркель не робитимуть заяв щодо "Північного потоку-2" Фото: Джо Байден і Ангела Меркель (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

За підсумками зустрічі в Білому домі 15 липня президент США Джо Байден і канцлер Німеччини Ангела Меркель не робитимуть спільних заяв щодо газопроводу "Північний потік-2". Але обговорять його в ході самої зустрічі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг представників адміністрації США.

"Ми не очікуємо будь-якої офіційної заяви або конкретних результатів зустрічі лідерів щодо "Північного потоку-2". Але, як я вже сказав, команди вели дуже продуктивні переговори з цього набору питань і очікують, що вони будуть продовжені", - зазначив один з представників адміністрації.

Також очікується, що Байден в розмові з Меркель знову підніме питання геополітичного проекту Росії і важливості розробки конкретних механізмів для того, щоб газ не використовувався в якості зброї проти України.

Нагадаємо, раніше український президент Володимир Зеленський після переговорів з Меркель заявив, що Німеччина та Україна мають різні погляди щодо "Північного потоку-2".

Також стало відомо, що Німеччина видала всі дозволи на будівництво цього газопроводу.

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Джозеф Байден Ангела Меркель Північний потік-2
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