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Зеленський перед зустріччю Меркель і Байдена: жодних рішень про Україну без України

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Київ, Четвер 15 липня 2021 17:53
Зеленський перед зустріччю Меркель і Байдена: жодних рішень про Україну без України Фото: Зеленський сподівається, що Меркель й Байден не прийматимуть рішень про Україну таємно (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, 15 липня, відбудеться зустріч канцлера Німеччини Ангели Меркель й президента США Джо Байдена. Володимир Зеленський, зі свого боку, сподівається, що політики не прийматимуть рішень стосовно України без її відома.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Володимира Зеленського.

На своїй сторінці у соціальній мережі, президент України відзначив, що зустріч міжнародних лідерів може вплинути на майбутнє Європи, оскільки цінності, принципи й безпеку неможливо поміняти на економічні інтереси.

В кінці Зеленський відзначив, що вірить у те, що Ангела Меркель й Джо Байден не прийматимуть рішень стосовно України таємно та спільно протистоятимуть агресії з боку Російської Федерації.

"Вірю, що наші партнери Німеччина й США спільно протистоятимуть агресору, а не заохочуватимуть його. І жодного рішення про Україну без України", - написав президент України.

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Володимир Зеленський Сполучені Штати Америки Україна Джозеф Байден Ангела Меркель
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