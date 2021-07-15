В Белом доме началась встреча Меркель и Байдена

Сначала лидеры Германии и США проведут переговоры с глазу на глаз, после чего к их разговору присоединятся американская и немецкая делегации.

После переговоров Байден и Меркель дадут совместную пресс-конференцию для прессы.

Ожидается, что среди тем сегодняшней встречи лидеров Германии и США будет российский газопровод "Северный поток-2", против строительства которого выступает Украина.