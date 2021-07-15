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В Белом доме началась встреча Меркель и Байдена

Автор: Дмитрий Левицкий

Канцлер Германии Ангела Меркель прибыла в Белый дом. Там она проведет встречу с президентом США Джо Байденом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналиста "Голоса Америки" в Twitter.

Сначала лидеры Германии и США проведут переговоры с глазу на глаз, после чего к их разговору присоединятся американская и немецкая делегации.

После переговоров Байден и Меркель дадут совместную пресс-конференцию для прессы.

Ожидается, что среди тем сегодняшней встречи лидеров Германии и США будет российский газопровод "Северный поток-2", против строительства которого выступает Украина.

Напомним, в Белом доме говорили, что Меркель и Байден не будут делать заявлений по "Северному потоку-2" по результатам переговоров.

Добавим, накануне встречи Байдена и Меркель президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что они не будут принимать решений по Украине без Украины.

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Джозеф БайденвстречаБелый домАнгела Меркель