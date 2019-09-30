ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Трамп назвав спробу провести його імпічмент аферою демократів

Новини » Політика    30.09.2019 - 02:56
Трамп назвав спробу провести його імпічмент аферою демократів
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/helsinki2018)

Президент США заявив, що під загрозою опинилися права американців

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп назвав свій імпічмент полюванням на відьом і аферою з боку демократичної партії. Про це він заявив у неділю, 29 вересня, відеозверненні на своїй сторінці в Twitter.

Трамп заявив, що під загрозою знаходяться права американців.

"Демократи хочуть відняти у вас зброю, охорона здоров'я, право голосу, вони хочуть забрати у вас свободу, позбавити суддів", - заявив Трамп.

Також Трамп назвав те, що відбувається найбільшою аферою в історії американської політики.

Крім того, він назвав імпічмент "полюванням на відьом". Трамп послався на зроблене раніше на Генасамблеї ООН українським президентом Володимиром Зеленським заяву про відсутність тиску на нього з боку США під час телефонної розмови.

Нагадаємо, в Конгресі США мають намір отримати доступ до змісту телефонних розмов президента Сполучених Штатів Дональда Трампа з президентом Росії Володимиром Путіним та іншими світовими лідерами.

Комітет Палати представників заслухає викривача розмови Трампа і Зеленського У Конгресі заявили про плани отримати доступ до дзвінків Трампа Путіну
Новини України Дональд Трампімпічмент
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся