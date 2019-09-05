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Міжнародні слідчі не допитували Цемаха перед звільненням

Новини » Політика    05.09.2019 - 14:52
Міжнародні слідчі не допитували Цемаха перед звільненням
Фото: Володимир Цемах (/twitter.com/MaryanKushnir)

В JIT додали, що хотіли, щоб Цемах залишився в Україні

Міжнародна Спільна слідча група (JIT) не допитувала фігуранта справи про катастрофу рейсу MH17 Володимира Цемаха до його звільнення з-під варти. Про це заявила речниця JIT Брехтье ван де Мосдейк в коментарі "Радіо Свобода".

За словами речниці JIT, колишній бойовик "ДНР" Цемах є "цікавою для слідства людиною". Також вона висловила жаль з приводу звільнення Цемаха, так як слідчі можуть не отримати змоги його допитати.

"Ми хотіли з ним поговорити, а тепер це буде складно. Хотілося б, щоб він залишався в Україні, щоб ми могли з ним поговорити. Це не означає, що розслідування справи MH17 буде зупинене, воно триватиме. Але нам шкода, якщо ми не зможемо з ним поговорити", - зазначила вона.

Також в JIT відмовилися коментувати рішення Київського апеляційного суду.

"Це рішення України, рішення українського суду, тому я не можу його коментувати", - наголосила речниця слідчої групи.

Нагадаємо, раніше депутатка Європейського парламенту від Нідерландів Каті Пірі заявила, що рішення щодо звільнення фігуранта справи MH17 Володимира Цемаха є "тривожним сигналом" для Євросоюзу. Тоді ж вона зазначила, що не знає, чи проводили міжнародні слідчі допити Цемаха.

Як писало РБК-Україна, у четвер, 5 вересня, Київський апеляційний суд під особисте зобов'язання випустив з-під варти колишнього бойовика терористичної організації "ДНР" Володимира Цемаха, який є фігурантом справи про катастрофу рейсу MH17.

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