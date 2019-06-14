Катастрофа MH17: наступного тижня назвуть підозрюваних

Фото: уламки літака MH17 (twitter.com/UkrEmbLondon)

Спільна слідча група 19 червня проведе прес-конференцію

Спільна слідча група (JIT), що займається розслідуванням аварії рейсу МН17 Malaysia Airlines в 2014 році, проведе 19 червня прес-конференцію. Про це повідомляє NOS, посилаючись на голландську прокуратуру.

Як повідомляється, будуть названі імена осіб, які несуть відповідальність за катастрофу лайнера.

Також міжнародні слідчі розкажуть про "прогрес, досягнутий у кримінальному розслідуванні катастрофи рейсу MH17". Напередодні прес-конференції буде проведена закрита зустріч для родичів жертв катастрофи.

Раніше міжнародна слідча група (JIT) повідомляла, що лайнер збили з зенітно-ракетного комплексу "Бук", який належав 53 зенітної бригаді ЗС Росії. Встановлення привезли 25 червня 2014 року з Курська на Донбас, а після катастрофи повернули назад.

Нагадаємо, в Нідерландах показали виявлені на Донбасі залишки ракети "Бук". На корпусі її двигуна був номер, який вказує на виробника - Долгопрудненское науково-виробниче підприємство.

Зазначимо, рейс MH17, який вилетів з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий біля Тореза Донецької області, приблизно в 40 кілометрах від російського кордону 17 липня 2014 року. В результаті інциденту загинули 298 осіб, у тому числі 15 членів екіпажу.