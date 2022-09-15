ua ru
Чт, 15 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Бєлгородському районі РФ спалахнула пожежа на митному терміналі

Новость на русском →
Росія, Четвер 15 вересня 2022 21:18
У Бєлгородському районі РФ спалахнула пожежа на митному терміналі Фото: у Бєлгородському районі РФ спалахнула пожежа на митному терміналі (t.me/vvgladkov)
Автор: Іван Носальський

Сьогодні, 15 вересня, в Бєлгородському районі Росії почалася пожежа на митному терміналі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на губернатора Бєлгородської області Геннадія Гладкова в Telegram.

За його словами, село, яке знаходиться під Бєлгородом, нібито обстрілюють. Спочатку він заявив про влучання снаряда в непрацюючу заправну станцію, але потім спростував свою ж інформацію.

Після цього Гладков розповів, що "в результаті обстрілу пошкодження отримав митний термінал, на якому виникла пожежа".

Нагадаємо, 23 серпня Гладков заявив, що у Бєлгородській області РФ сталося самозаймання боєприпасів.

Також ми писали, що Гладков закликав жителів кількох сіл прикордонного району Бєлгородської області евакуюватися на тлі контрнаступу ЗСУ в Харківській області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Пожежа
NEWS
В Україні виявили перший випадок віспи мавп
В Україні виявили перший випадок віспи мавп
DAILY
Депутат Кнесету Нір Баркат: У цій війні Ізраїль має бути на боці України
Мілан Лєліч, Ростислав Шаправський Депутат Кнесету Нір Баркат: У цій війні Ізраїль має бути на боці України