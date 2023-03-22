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В Белгородской области заявили об "обстреле" села, там проблемы с газом и электричеством

Фото: в Белгородской области заявили об "обстреле" села Борисовка (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

В Белгородской области РФ жалуются на обстрел села Борисовка. В результате чего там повреждены электро- и газоснабжение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора региона Вячеслава Гладкова в Telegram.

Традиционно в обстрелах российские власти обвиняют ВСУ.

"Большинство снарядов прилетело на территорию сельскохозяйственного предприятия, один человек погиб. Это мужчина, сторож предприятия", - пишет Гладков.

По его словам, также осколками снарядов якобы повреждены еще три частных домовладения: выбиты окна и иссечены фасады.

"Также повреждены электро- и газоснабжение на территории села", - добавляет Гладков.

Напомним, недавно в Белгородской области заявили о якобы сбитии беспилотника, обломки которого упали на территорию жилого дома.

Добавим, перед этим в российской Белгородской области местные власти заявили о работе ПВО, а также о якобы сбитии нескольких ракет.

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