В Белгородской области заявили об "обстреле" села, там проблемы с газом и электричеством

Традиционно в обстрелах российские власти обвиняют ВСУ.

"Большинство снарядов прилетело на территорию сельскохозяйственного предприятия, один человек погиб. Это мужчина, сторож предприятия", - пишет Гладков.

По его словам, также осколками снарядов якобы повреждены еще три частных домовладения: выбиты окна и иссечены фасады.

"Также повреждены электро- и газоснабжение на территории села", - добавляет Гладков.

Напомним, недавно в Белгородской области заявили о якобы сбитии беспилотника, обломки которого упали на территорию жилого дома.

Добавим, перед этим в российской Белгородской области местные власти заявили о работе ПВО, а также о якобы сбитии нескольких ракет.

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