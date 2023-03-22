У Бєлгородській області заявили про "обстріл" села, там проблеми з газом і електрикою

Традиційно в обстрілах російська влада звинувачує ЗСУ.

"Більшість снарядів прилетіла на територію сільськогосподарського підприємства, одна людина загинула. Це чоловік, сторож підприємства", - пише Гладков.

За його словами, також осколками снарядів нібито пошкоджено ще три приватні домоволодіння: вибиті вікна та посічені фасади.

"Також пошкоджено електро- та газопостачання на території села", - додає Гладков.

Нагадаємо, нещодавно в Бєлгородській області заявили про нібито збиття безпілотника, уламки якого впали на територію житлового будинку.

Додамо, перед цим у російській Бєлгородській області місцева влада заявила про роботу ППО, а також про нібито збиття кількох ракет.

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