В приграничном районе Белгородской области перемещают население из-за "активности ВСУ"

Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его публикацию .

"У нас тревожное утро", - написал губернатор.

По его данным, на границе Краснояружского района зафиксирована активность ВСУ.

"Чтобы обезопасить жизнь и здоровье нашего населения, мы начинаем перемещение людей, которые живут в Краснояружском районе, в более безопасные места", - заявил Гладков.

Война на территории России

Напомним, 6 августа ВСУ начали операцию в приграничных районах Курской области, продвинувшись на десятки километров вглубь территории врага. Также сообщалось о боестолкновениях на границе Белгородской области. Об атаке одного украинского подразделения на приграничное село Колотиловка в Краснояружском районе российские военные блогеры сообщали 11 августа.

В трех регионах России на днях был введен режим контртеррористической операции (КТО). Речь идет о Брянской, Курской и Белгородской областях.

Красноярусский район – административно-территориальная единица Белгородской области России. В состав района входят один город и семь сельских поселений. Административный центр – пгт Красная Яруга.

Красноярский район занимает западную часть Белгородской области, врезаясь клином между Курской и Сумской областями. Граничит на севере с Беловским районом Курской области, на юге – с Грайворонским, на востоке – с Ракитянским районами Белгородской области, на западе – с Украиной. Площадь территории – 479,2 кв. км.