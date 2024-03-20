В Белгородской области устанавливают блокпосты и ограничивают въезд на приграничье

В Белгородской области устанавливают блокпосты в ряде населенных пунктов. Въезд на приграничные территории ограничивают.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский Telegram-канал Astra.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков накануне сообщил, что с 20 марта в семи населенных пунктах ограничат въезд. Речь идет о населенных пунктах Козинка, Глотово, Гора-Подол, Безымено, Новостроевка-первая и Новостроевка-вторая, а также город Грайворон

Как отмечалось, на въезде в эти населенные пункты установят блокпосты.

Кроме того, российские чиновники хотят установить "порядок посещения" домов в якобы рамках безопасности. Также, по словам российских государственных СМИ, школьников приграничных населенных пунктов Белгородской области до конца недели отправили на каникулы, а в колледжах и вузах ввели дистанционное обучение.

Что этому предшествовало

"Русский добровольческий корпус" совместно с двумя другими подразделениями прорвали границу с Россией 12 марта и взяли под контроль несколько населенных пунктов, в частности, в Белгородской и Курской областях.

Недавно "Сибирский батальон" сообщил, что вошел в поселок Горьковский в Белгородской области. Бойцы захватили здание местной администрации. Позже добровольцы заявили, что полностью контролируют поселок.

Кроме того, российские добровольцы анонсировали удары по Белгороду и Курску. Они отметили, что будут избивать по военным позициям РФ, поэтому гражданских призывали эвакуироваться.