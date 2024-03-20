У Бєлгородській області встановлюють блокпости і обмежують в'їзд на прикордоння

У Бєлгородській області встановлюють блокпости у низці населених пунктів. В'їзд на прикордонні території обмежують.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський Telegram-канал Astra.

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков напередодні повідомив, що з 20 березня у семи населених пунктах обмежать в'їзд. Йдеться про населені пункти Козинка, Глотове, Гора-Поділ, Безіменно, Новостроївка-Перша та Новостроївка-друга, а також місто Грайворон.

Як зазначалося, на в'їзді у ці населені пункти встановлять блокпости.

Крім того, російські чиновники хочуть встановити "порядок відвідування" будинків у нібито межах безпеки. Також, за словами російських державних ЗМІ, школярів прикордонних населених пунктів Бєлгородської області до кінця тижня відправили на канікули, а у коледжах та ВНЗ ввели дистанційне навчання.

Що цьому передувало

"Російський добровольчий корпус" спільно з двома іншими підрозділами прорвали кордон з Росією 12 березня та взяли під контроль декілька населених пунктів, зокрема у Бєлгородській та Курській областях.

Нещодавно "Сибірський батальйон" повідомив, що зайшов до селища Горьковський у Бєлгородській області. Бійці захопили будівлю місцевої адміністрації. Пізніше добровольці заявили, що повністю контролюють селище.

Крім того, російські добровольці анонсували удари по Бєлгороду та Курську. Вони зазначили, що будуть бити по військових позиціях РФ, тому цивільних закликали евакуюватися.