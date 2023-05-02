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Под Симферополем на базе российских пограничников прозвучал взрыв

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Вторник 02 мая 2023 20:46
Под Симферополем на базе российских пограничников прозвучал взрыв Иллюстративное фото: под Симферополем на базе российских пограничников прозвучал взрыв (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Во временно оккупированном Крыму на базе российских пограничников под Симферополем прозвучал взрыв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".

База находится неподалеку от аэропорта Симферополя возле поселка Школьное.

Ни так называемые "власти" временно оккупированного полуострова, ни официальные источники пока никак не комментировали инцидент.

Напомним, ранее стало известно, что в Севастополе сегодня, 2 мая, прогремел громкий взрыв.

Также мы писали, что в Крыму сегодня сообщали о работе систем ПВО.

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