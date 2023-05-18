В Белгородской области РФ раздаются взрывы
Фото: в Белгородской области РФ раздаются взрывы (Getty Images)
В Белгородской области РФ в четверг вечером, 18 мая, сообщают о взрывах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.
В сети публикуют фото и видео, на которых можно увидеть возможные следы от работы ПВО.
Пока официальной информации о взрывах нет.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Россия обвиняет Украину в очередной так называемой "атаке дронов". Россияне заявляют, что беспилотник якобы атаковал пограничный пункт в Белгородской области.
Также ранее мы писали, что в Белгородской области РФ вечером в четверг, 11 мая, сообщали о звуках взрывов и работе систем противовоздушной обороны.
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