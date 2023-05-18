ua ru
Чт, 18 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Белгородской области РФ раздаются взрывы

Новина українською →
Белгородская область, Россия, Четверг 18 мая 2023 19:33
В Белгородской области РФ раздаются взрывы Фото: в Белгородской области РФ раздаются взрывы (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Белгородской области РФ в четверг вечером, 18 мая, сообщают о взрывах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

В сети публикуют фото и видео, на которых можно увидеть возможные следы от работы ПВО.

Пока официальной информации о взрывах нет.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Россия обвиняет Украину в очередной так называемой "атаке дронов". Россияне заявляют, что беспилотник якобы атаковал пограничный пункт в Белгородской области.

Также ранее мы писали, что в Белгородской области РФ вечером в четверг, 11 мая, сообщали о звуках взрывов и работе систем противовоздушной обороны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Белгородская область Взрыв
NEWS
ВСУ отбили все сегодняшние атаки в Бахмуте, в окрестностях есть продвижение, - Маляр
ВСУ отбили все сегодняшние атаки в Бахмуте, в окрестностях есть продвижение, - Маляр
DAILY
Курс на Вильнюс. Что Украина хочет получить на саммите НАТО и чего ждать от Альянса
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Курс на Вильнюс. Что Украина хочет получить на саммите НАТО и чего ждать от Альянса