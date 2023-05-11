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В российской Белгородской области сообщают о взрыве и работе ПВО

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Четверг 11 мая 2023 23:42
В российской Белгородской области сообщают о взрыве и работе ПВО Фото: в российской Белгородской области прозвучал взрыв (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Белгородской области РФ вечером в четверг, 11 мая, сообщают о звуке взрыва и работе систем противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал местного губернатора Вячеслава Гладкова.

По словам российского чиновника, взрыв произошел в селе Ольховатка Белгородской области. Также он рассказал, что ПВО работала над Белгородом и регионом.

Российская сторона считает, что взрыв мог произойти из-за украинского беспилотника.

В результате происшествия, рассказал Гладков, повреждения получили дома, библиотека, почта, фельдшерский пункт.

"По предварительной информации, пострадавших нет. Оперативные службы уточняют последствия на земле", - говорит губернатор.

Тем временем в сети опубликовали видео, на котором слышен звук взрыва, что раздался 11 мая вечером над Белгородской областью РФ

Видео: в сети рассказали о "бавовне" над российской Белгородской областью

Напомним, ранее в четверг, 11 мая, в российской Брянской области заявили об "атаке" беспилотника на нефтебазу.

А перед этим россияне уже заявили о новом "обстреле" Курской области, что якобы под удар попала электроподстанция, поэтому в регионе частично пропал свет.

Добавим, что ранее ночью в Брянской и Белгородской областях РФ слышали взрывы.

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