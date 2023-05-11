В российской Белгородской области сообщают о взрыве и работе ПВО
В Белгородской области РФ вечером в четверг, 11 мая, сообщают о звуке взрыва и работе систем противовоздушной обороны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал местного губернатора Вячеслава Гладкова.
По словам российского чиновника, взрыв произошел в селе Ольховатка Белгородской области. Также он рассказал, что ПВО работала над Белгородом и регионом.
Российская сторона считает, что взрыв мог произойти из-за украинского беспилотника.
В результате происшествия, рассказал Гладков, повреждения получили дома, библиотека, почта, фельдшерский пункт.
"По предварительной информации, пострадавших нет. Оперативные службы уточняют последствия на земле", - говорит губернатор.
Тем временем в сети опубликовали видео, на котором слышен звук взрыва, что раздался 11 мая вечером над Белгородской областью РФ
Видео: в сети рассказали о "бавовне" над российской Белгородской областью
Напомним, ранее в четверг, 11 мая, в российской Брянской области заявили об "атаке" беспилотника на нефтебазу.
А перед этим россияне уже заявили о новом "обстреле" Курской области, что якобы под удар попала электроподстанция, поэтому в регионе частично пропал свет.
Добавим, что ранее ночью в Брянской и Белгородской областях РФ слышали взрывы.
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