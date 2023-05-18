У Бєлгородській області РФ лунають вибухи

У Бєлгородській області РФ у четвер ввечері, 18 травня, повідомляють про вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

У мережі публікують фото та відео, на яких можна помітити ймовірні сліди від роботи ППО.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Росія звинувачує Україні у черговій так званій "атаці дронів". Росіяни заявляють, що безпілотник нібито атакував прикордонний пункт у Бєлгородській області.

Також раніше ми писали, що у Бєлгородській області РФ увечері в четвер, 11 травня, повідомляли про звуки вибухів та роботу систем протиповітряної оборони.

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