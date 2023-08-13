В Белгородской области РФ были слышны взрывы и автоматные очереди

"Жители Красной Яруги и Прилесья Белгородской области сообщают о звуках взрывов и автоматных очередях вблизи населенных пунктов", - говорится в сообщении.

Никакой официальной информации о случившемся не сообщалось.

Взрывы и пожары в Белгородской области РФ

В последние месяцы в Белгородской области России почти каждый день звучат взрывы. Власти региона обычно жалуются на обстрелы из артиллерии и атаки беспилотников.

Так, 4 июля жители Белгорода слышали громкие взрывы. Также там якобы работали системы противовоздушной обороны. Спустя два дня, 6 июля, над Белгородом и Белгородским районом также были слышны взрывы.

Помимо этого 24 июня в Шебекино Белгородской области начался пожар на промышленном предприятии. Причиной якобы являлась атака дрона.

Также 24 июля в Белгородской области слышали громкие взрывы, власти региона заявили о работе ПВО и уничтожении двух воздушных целей.