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В Белгородской области прогремели взрывы: губернатор заявил о работе ПВО

Иллюстративное фото: в Белгородской области прогремели взрывы (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 22 января, вечером в Белгородской области были слышны взрывы. Власти региона заявляют о работе ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора области Вячеслава Гладкова в Telegram.

"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. По предварительной информации, пострадавших нет. Оперативные службы уточняют последствия на земле", - написал Гладков.

В местных Telegram-каналах уже обнародовали видео, на которых можно услышать несколько громких взрывов в области.

Напомним, сегодня вечером взрывы также прозвучали в Харькове. Местные власти пока не раскрывают деталей инцидента.

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