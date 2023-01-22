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У Бєлгородській області пролунали вибухи: губернатор заявив про роботу ППО

Ілюстративне фото: у Бєлгородській області прогриміли вибухи (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Сьогодні, 22 січня, увечері у Бєлгородській області було чути вибухи. Влада регіону заявляє про роботу ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на губернатора області В'ячеслава Гладкова в Telegram.

"Над Бєлгородом та Бєлгородським районом спрацювала наша система ППО. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Оперативні служби уточнюють наслідки на землі", - написав Гладков.

У місцевих Telegram каналах вже оприлюднили відео, на яких можна почути кілька гучних вибухів в області.

Нагадаємо, сьогодні ввечері вибухи також пролунали у Харкові. Місцева влада поки не розкриває деталей інциденту.

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