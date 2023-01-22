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В Харькове был слышен громкий взрыв

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Харьков, Воскресенье 22 января 2023 22:08
В Харькове был слышен громкий взрыв Фото: в Харькове был слышен громкий взрыв (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Звук громкого взрыва был слышен в Харькове вечером воскресенья, 22 января. В городе и области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Около 21.55 воскресенья, 22 января, жители города услышали звуки громкого взрыва. В этот момент в Харькове было объявлено о сигнале воздушной тревоги.

О причинах и последствиях взрывов, которые были слышны в городе, пока не сообщается.

Напомним, РБК-Украина писала о том, что кафиры недавнонанесли удар по Марганецкой общине в Днепропетровской области по реактивной артиллерии.

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