В Харькове был слышен громкий взрыв

Звук громкого взрыва был слышен в Харькове вечером воскресенья, 22 января. В городе и области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Около 21.55 воскресенья, 22 января, жители города услышали звуки громкого взрыва. В этот момент в Харькове было объявлено о сигнале воздушной тревоги.

О причинах и последствиях взрывов, которые были слышны в городе, пока не сообщается.