В Харькове был слышен громкий взрыв
Фото: в Харькове был слышен громкий взрыв (GettyImagеs)
Звук громкого взрыва был слышен в Харькове вечером воскресенья, 22 января. В городе и области объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.
Около 21.55 воскресенья, 22 января, жители города услышали звуки громкого взрыва. В этот момент в Харькове было объявлено о сигнале воздушной тревоги.
О причинах и последствиях взрывов, которые были слышны в городе, пока не сообщается.
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