В Белгородской области прогремели взрывы: губернатор заявил о работе ПВО
Иллюстративное фото: в Белгородской области прогремели взрывы (Getty Images)
Сегодня, 22 января, вечером в Белгородской области были слышны взрывы. Власти региона заявляют о работе ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора области Вячеслава Гладкова в Telegram.
"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. По предварительной информации, пострадавших нет. Оперативные службы уточняют последствия на земле", - написал Гладков.
В местных Telegram-каналах уже обнародовали видео, на которых можно услышать несколько громких взрывов в области.
Напомним, сегодня вечером взрывы также прозвучали в Харькове. Местные власти пока не раскрывают деталей инцидента.
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