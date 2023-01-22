В Белгородской области прогремели взрывы: губернатор заявил о работе ПВО

Сегодня, 22 января, вечером в Белгородской области были слышны взрывы. Власти региона заявляют о работе ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора области Вячеслава Гладкова в Telegram .

"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. По предварительной информации, пострадавших нет. Оперативные службы уточняют последствия на земле", - написал Гладков.

В местных Telegram-каналах уже обнародовали видео, на которых можно услышать несколько громких взрывов в области.