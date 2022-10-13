Под российским Белгородом взорвался склад с боеприпасами (видео)

Фото: Под российским Белгородом взорвался склад с боеприпасами (GettyImages)

В четверг, 13 октября, в поселке Октябрьский (Белгородская область) произошли взрывы на складе с боеприпасами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.

"В поселке Белгородского района в результате "обстрела ВСУ" взорван склад с боеприпасами. Произошла их детонация", - заявил губернатор. По его словам, жертв и пострадавших нет, а местных жителей вывозят на безопасное расстояние. Поселок находится в 12 километрах от границы с Украиной.