ua ru
Ср, 19 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Белгороде опять ЧП, часть города осталась без света

Новина українською →
Среда 19 октября 2022 20:19
В Белгороде опять ЧП, часть города осталась без света Иллюстративное фото: в Белгороде опять ЧП, часть города осталась без света (t.me/vvgladkov)
Автор: Иван Носальский

В среду, 19 октября, в российском Белгороде начался пожар на подстанции "Южная", из-за чего некоторые жилые дома остались без света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова в Telegram.

По его словам, из-за "перенапряжения" произошло отключение трансформатора на подстанции. На двух улицах нет света. На месте аварии уже работают аварийные бригады.

При этом в местных Telegram-каналах рассказывают, что пожар связан с "аварией техногенного характера".

Напомним, 14 октября в Белгороде вспыхнул пожар на подстанции, из-за которого в городе пропал свет.

Также мы писали, что 19 октября Гладков заявлял о "попадании снаряда" в объект инфраструктуры в Белгороде.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Электроэнергия
NEWS
Украина под атакой. Новая волна взрывов в Киеве и регионах: что известно
Украина под атакой. Новая волна взрывов в Киеве и регионах: что известно
DAILY
Денис "Кит" Прохоров: Если не будет Украины, свободной Беларуси тоже не будет
Роман Чернышевкорреспондент Денис "Кит" Прохоров: Если не будет Украины, свободной Беларуси тоже не будет