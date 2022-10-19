В Белгороде опять ЧП, часть города осталась без света

В среду, 19 октября, в российском Белгороде начался пожар на подстанции "Южная", из-за чего некоторые жилые дома остались без света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова в Telegram .

По его словам, из-за "перенапряжения" произошло отключение трансформатора на подстанции. На двух улицах нет света. На месте аварии уже работают аварийные бригады.

При этом в местных Telegram-каналах рассказывают, что пожар связан с "аварией техногенного характера".