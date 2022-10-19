В Белгороде опять ЧП, часть города осталась без света
В среду, 19 октября, в российском Белгороде начался пожар на подстанции "Южная", из-за чего некоторые жилые дома остались без света.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова в Telegram.
По его словам, из-за "перенапряжения" произошло отключение трансформатора на подстанции. На двух улицах нет света. На месте аварии уже работают аварийные бригады.
При этом в местных Telegram-каналах рассказывают, что пожар связан с "аварией техногенного характера".
Напомним, 14 октября в Белгороде вспыхнул пожар на подстанции, из-за которого в городе пропал свет.
Также мы писали, что 19 октября Гладков заявлял о "попадании снаряда" в объект инфраструктуры в Белгороде.
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