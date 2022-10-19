ua ru
Ср, 19 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Белгороде заявили об ударе по объекту инфраструктуры

Новина українською →
Среда 19 октября 2022 10:58
В Белгороде заявили об ударе по объекту инфраструктуры Фото: в Белгороде заявили об ударе по объекту инфраструктуры (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В российском Белгороде зафиксировано попадание снаряда в один из объектов инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление губернатора Белгородской области в комментарии российским СМИ.

О каком именно объекте идет речь, власти города не сообщают.

"Разрушения незначительные, они не повлияют на работу энергообеспечения города. Все оперативные службы выехали на место для устранения последствий", - сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

По данным местных Telegram-каналов, над городом с самого утра работает система ПВО.

Также есть информация, что после "прилета" часть Белгорода осталась без света.

Напомним, на прошлой неделе в российском Белгороде прогремели взрывы, после чего на местной подстанции начался сильный пожар, в результате которого в городе пропал свет.

Также мы писали, что 15 октября после "прилета" на нефтебазе в Белгороде вспыхнул пожар.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация вибухи
NEWS
Российская армия теряет управляемость на всех уровнях, - британская разведка
Российская армия теряет управляемость на всех уровнях, - британская разведка
DAILY
Денис "Кит" Прохоров: Если не будет Украины, свободной Беларуси тоже не будет
Роман Чернышевкорреспондент Денис "Кит" Прохоров: Если не будет Украины, свободной Беларуси тоже не будет