В Белгороде заявили об ударе по объекту инфраструктуры

В российском Белгороде зафиксировано попадание снаряда в один из объектов инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление губернатора Белгородской области в комментарии российским СМИ.

О каком именно объекте идет речь, власти города не сообщают.

"Разрушения незначительные, они не повлияют на работу энергообеспечения города. Все оперативные службы выехали на место для устранения последствий", - сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

По данным местных Telegram-каналов, над городом с самого утра работает система ПВО.

Также есть информация, что после "прилета" часть Белгорода осталась без света.