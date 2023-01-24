Под Белгородом раздался взрыв: над одним из районов поднимается дым

В Шебекино под российским Белгородом 24 января раздался взрыв. Над городом поднимается дым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Фото: дым поднимается над Шебекино после сильного взрыва (Telegram)

Как сообщают местные жители, в Шебекинском городском округе было "громко". После чего в небо начал подниматься густой дым.

Напомним, вчера в Белгородской области сообщали о взрывах. Как утверждали власти, над регионом "отработала система ПВО".

Также сообщалось, что в понедельник, 23 января, под российской Москвой раздался взрыв на металлургическом заводе компании "Молирен".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.