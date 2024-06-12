Есть ли угроза наступления РФ на Сумскую область: что говорит Буданов

Украинские военные уже приняли все необходимые меры для защиты Сумской области от российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника ГУР МО Кирилла Буданова в эфире телемарафона.

Буданов пояснил, что сейчас в Сумской области идут пограничные попытки россиян прорвать оборону, а также время от времени российские ДРГ пытаются прорваться в область. "Но все необходимые меры уже приняты и такого масштаба, как произошло, уже нет", - подчеркнул он.