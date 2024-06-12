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Есть ли угроза наступления РФ на Сумскую область: что говорит Буданов

Сумская область, Среда 12 июня 2024 23:02
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Есть ли угроза наступления РФ на Сумскую область: что говорит Буданов Фото: начальник ГУР МО Кирилл Буданов (gur.gov.ua)
Автор: Карина Левицкая

Украинские военные уже приняли все необходимые меры для защиты Сумской области от российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника ГУР МО Кирилла Буданова в эфире телемарафона.

Буданов пояснил, что сейчас в Сумской области идут пограничные попытки россиян прорвать оборону, а также время от времени российские ДРГ пытаются прорваться в область.

"Но все необходимые меры уже приняты и такого масштаба, как произошло, уже нет", - подчеркнул он.

Ситуация в Сумской области

Напомним, что после активизации наступательных действий военных РФ в Харьковской области россияне начали активно распространять ИПСО о предстоящем наступлении и в Сумской области.

На днях глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о якобы "захвате" села в Сумской области. Однако в Украине сразу опровергли подобные заявления.

Более подробно о ситуации на участке границы в районе Рыжевки - в материале РБК-Украина.

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Сумская область ГУР Война России против Украины
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